В районе Волчанска в Харьковской области российские военные уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимур». Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ задействует спецподразделения ГУР для диверсионных действий в районе Волчанска. В ходе стрелкового боя уничтожили диверсионно-разведывательную группу подразделения „Тимур“ ГУР Минобороны Украины», — отметил источник агентства.
Генерал-лейтенант, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявлял, что командование Украины начало собирать ресурсы на границе Белгородской и Курской областей, чтобы отвлечь ВС России от наступления.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщал о сильной панике в рядах ВСУ на фоне активного продвижения российских войск на Красноармейском направлении. Власти Украины начали эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.
