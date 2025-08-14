В районе Волчанска в Харьковской области российские военные уничтожили диверсантов спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Тимур». Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ задействует спецподразделения ГУР для диверсионных действий в районе Волчанска. В ходе стрелкового боя уничтожили диверсионно-разведывательную группу подразделения „Тимур“ ГУР Минобороны Украины», — отметил источник агентства.

Генерал-лейтенант, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявлял, что командование Украины начало собирать ресурсы на границе Белгородской и Курской областей, чтобы отвлечь ВС России от наступления.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщал о сильной панике в рядах ВСУ на фоне активного продвижения российских войск на Красноармейском направлении. Власти Украины начали эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.