Российские военнослужащие Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения украинский БТР, который ВСУ пытались сжечь при отступлении. Об этом РИА «Новости» рассказал водитель-мастер эвакуационного отделения с позывным Киля.

Он отметил, что бронетранспортер оказался целым, но на нем не было колес. ВС России привезли новые, установили их и успешно эвакуировали машину.

«Украинские военные, когда отступали, пытались его сжечь: колеса покидали на него — и подожгли, но внутри он не загорелся», — отметил Киля.

По его словам, эвакуацию проводили под прикрытием средств РЭБ и наблюдения за воздушной обстановкой. Всего в операции по вывозу техники участвовали пять человек: трое входили в экипаж, а двое прикрывали их.

«Мы установили колеса и вытащили БТР. Теперь его восстанавливают. На всю задачу ушло максимум минут двадцать», — уточнил боец.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что спецназ «Ахмат» создал на линии фронта в Сумской области зону полного контроля. Он сообщил, что российские войска уничтожают технику, дроны и боевиков.