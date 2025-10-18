Спецназ «Ахмат» создал на линии фронта в Сумской области зону полного контроля, уничтожая всю технику и живую силу противника. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«На участке 10-15 километров, уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем все, что там шевелится», — заявил Алаудинов.

Он отметил низкую эффективность и ощутимые потери подразделений ВСУ. Командир также сообщил об уничтожении большого количества украинских расчетов БПЛА.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что российские военные начали применять нестандартные методы в качестве защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины.