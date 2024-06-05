ВС России вынудили ВСУ задействовать резервы под Харьковом

РИА «Новости»: ВСУ задействовали резервы с других участков из-за тактики ВС РФ

Вооруженные силы России применили в зоне конфликта ту же тактику, что и в Авдеевке. Это вынудило украинскую армию задействовать свои резервы, сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, тактика ВС России заключается в том, что передовые подразделения начинают отступление при столкновение с серьезным сопротивлением.

Одновременно российские военнослужащие фиксируют цели и передают их артиллерийским отрядам. После этого начинаются массированные удары авиабомбами.

Затем в бой вступает пехота, которая продолжает продвижение. Благодаря такому процессу сохраняются силы личного состава. Кроме того, тактика вынуждает противника «сточить» свой оборонный потенциал.

Наиболее ожесточенные бои на Харьковском направлении сейчас наблюдаются за Волчанск и Липцы, откуда украинские боевики совершают обстрелы пограничных российских территорий

Ранее начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что ВСУ отправили резервные войска в Харьковскую область в связи с продвижением российской армии. Он признал, что ВС России продвинулись в районе Волчанска.