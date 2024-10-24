ВС России выбили у ВСУ тактически выгодную высоту в Запорожской области

МО: спецназ «Днепр» выбил у ВСУ выгодную высоту в Запорожской области

Спецназ группировки войск «Днепр» выбил у украинских боевиков тактически выгодную высоту в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Перед бойцами стояла задача — завести колонну техники и забрать выгодную высоту у ВСУ. При выполнении задания российские спецназовцы попали под артиллерийский обстрел.

«Также выскочил на нас из „зеленки“ БМП. БМП своими силами уничтожили, задачу выполнили», — отметил замкомгруппы спецназа с позывным Большой.

Во время разведки российские военные нашли окопы с личным составом ВСУ в лесу. После обнаружения цели подняли в небо дрон-камикадзе. Точным ударом он уничтожил блиндаж противника. В Минобороны добавили, что главная особенность подразделений спецназа — скрытность и автономность.

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Курской области. Российский спецназ заметил боевиков ВСУ с воздуха и уничтожил FPV-дроном.