ВС России вскрыли туннель ВСУ

Российские военные нашли вырытый ВСУ подземный туннель через всю лесополосу на Константиновском направлении ДНР длиной около 700 метров, боевиков удалось уничтожить. Об этом РИА «Новости» сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным Дава.

«У них в одной посадке был туннель метров 700. Если туда посадить пулеметчика, то противник может достаточно долго сдерживать „накат“. Плюс ВСУ могут перемещаться по этим посадкам, по этим туннелям», — сказал командир.

По его словам, туннель с беспилотника сложно обнаружить, передвижение боевиков также оказывается скрытым.

«Один вход и один выход», — добавил Дава.

Город Константиновка находится в части ДНР, подконтрольной ВСУ — к западу от Часова Яра и к северо-западу от Дзержинска. Оба населенных пункта российские силы освободили в 2025 году.

Ранее ВСУ решили доукомплектовать штурмовые группы после потерь в Сумской области.