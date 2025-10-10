После серьезных потерь украинское командование решило пополнить штурмовые подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, которые выполняют боевые задачи на Сумском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» в российских силовых ведомствах.

«Командование ВСУ изыскивает резервы для доукомплектования штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, в учебные центры отправились специальные рекрутеры, набирающие новобранцев. За счет новых людей командование хочет восстановить наступательную мощь.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ликвидировали около 100 иностранных наемников в Харькове. Также военные уничтожили цех сборки беспилотников.