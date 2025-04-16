Российские войска освободили село Калиново в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — заявили военные.

Боевые действия велись также в окрестностях Плещеевки, Алексеево-Дружковки, Романовки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка. Боевые потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Юг» за сутки составили до 310 человек. Боевики лишились двух танков, пяти пикапов, пяти орудий полевой артиллерии, одной станции радиоэлектронной борьбы, одной боевой бронемашины HMMWV и бронетранспортера Stryker.

На территории ЛНР российские войска продвинулись к западу от Белогоровки. Они освободили территорию площадью три квадратных километра.