ВС России ударили по захватившим харьковский ТЦ украинским боевикам

Военкор Поддубный: ВС России поразили пункт дислокации «Азова» в харьковском ТЦ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные ударили по пункту размещения боевиков украинского националистического батальона «Азов»* в здании торгового центра в Харькове. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он отметил, что военные ВСУ захватили здание ТЦ меньше месяца назад и превратили его в пункт временной дислокации.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об одном из самых масштабных ударов ВС России по украинским объектам с начала проведения спецоперации. Журналисты рассказали, что российские войска уничтожили в Харькове подразделения ВСУ и объекты третьей штурмовой бригады, известной как полк «Азов»*.

Войска атаковали противника с помощью ракетного комплекса «Искандер». По данным издания, по целям, связанным с «азовцами»*, попали девять ракет. Они ударили по командному составу, бригадам ВСУ и наемникам.

*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.

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