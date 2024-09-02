ВС России ударили по захватившим харьковский ТЦ украинским боевикам
Военкор Поддубный: ВС России поразили пункт дислокации «Азова» в харьковском ТЦ
Российские военные ударили по пункту размещения боевиков украинского националистического батальона «Азов»* в здании торгового центра в Харькове. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военные ВСУ захватили здание ТЦ меньше месяца назад и превратили его в пункт временной дислокации.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил об одном из самых масштабных ударов ВС России по украинским объектам с начала проведения спецоперации. Журналисты рассказали, что российские войска уничтожили в Харькове подразделения ВСУ и объекты третьей штурмовой бригады, известной как полк «Азов»*.
Войска атаковали противника с помощью ракетного комплекса «Искандер». По данным издания, по целям, связанным с «азовцами»*, попали девять ракет. Они ударили по командному составу, бригадам ВСУ и наемникам.
*«Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.