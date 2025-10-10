ВС России впервые использовали КАБ при атаке по Днепропетровску

Вооруженные силы России при массированной атаке по Днепропетровску впервые использовали корректируемую авиабомбу (КАБ). Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua».

«Если это действительно КАБ, то речь идет о первом таком ударе по Днепру (украинское название Днепропетровска — прим. ред.). Ранее до города они не долетали», — отметили в публикации.

По данным авторов канала, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске. После этого в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением.

Аналогичная ситуация наблюдалась в Киеве, когда российские военные атаковали ТЭЦ-6. Мэр Виталий Кличко предупредил горожан о работе дежурных сил ПВО. Также в столице Украины работала воздушная тревога.