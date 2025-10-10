Перебои со светом начались в Киеве после атаки ВС России

Российские военные атаковали ТЭЦ-6 в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» .

По данным местных пабликов, на фоне атаки в украинской столице наблюдаются перебои с электричеством.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы ПВО. Он отметил, что из-за массированной атаки в Киеве могут быть сбои со светом и водоснабжением.

Градоначальник добавил, что все экстренные службы отслеживают ситуацию и готовы к реагированию. Жителей Киева попросили не выходить из укрытий.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве объявили воздушную тревогу. Сигнал начал звучать с 23:19 по московскому времени.

В ночь на 5 октября ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газо-энергетической инфраструктуры. Это привело к потере порядка 60% добычи газа в республике.