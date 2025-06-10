ВС России вклинились в оборону противника у Фиголевки в Харьковской области

Российские военные продвинулись вперед на пять километров у Фиголевки Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону украинской армии. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

По его словам, ВС России заняли две лесополосы и ликвидировали три опорных пункта ВСУ.

«В ходе активных боевых действий наши войска расширили зону контроля на северо-востоке и юго-западе от населенного пункта Фиголевка», — отметил Марочко.

Он добавил, что благодаря продвижению российских войск участок трассы Красное Первое — Фиголевка почти весь перешел в серую зону.

Также Марочко заявил, что ВСУ, которые находятся у Волчанска и Липцов, перестали пытаться штурмовать позиции и бросили все силы и ресурсы на оборону. Противник пытается не дать российским войскам продвинуться вперед. За несколько суток у украинских военных поменялась тактика.