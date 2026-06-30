ВС России в июне сбили 85 БПЛА ВСУ в Харьковской области

Бойцы «Севера» в июне сбили 85 БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области

Расчеты сил ПВО 11-го армейского корпуса с начала июня ликвидировали более 85 разведывательных и ударных беспилотников в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер с позывным Карта.

По его словам, для выявления целей задействованы современные комплексы обнаружения, а воздушные угрозы фиксируют на подлете к государственной границе.

В системе применяются посты воздушного наблюдения, расчеты ПВО и FPV, мобильные огневые группы и зенитно-ракетные комплексы.

Военнослужащие способны определять маршрут и тип дронов, что позволяет повышать эффективность их уничтожения и координировать действия. Карта подчеркнул, что благодаря этой работе под защитой находятся объекты гражданской инфраструктуры и военные подразделения.

Ранее бойцы группировки войск «Север» выбили ВСУ с позиций и лишили боевиков связи в Харьковской области.