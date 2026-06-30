Группировка «Север» выбила ВСУ с позиций и лишила связи в Харьковской области

Украинские военные в Харьковской области лишились некоторых позиций и связи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В операциях участвовали бойцы группировки войск «Север». Воздушная разведка вскрыла позиции и передала координаты расчетам войск беспилотных систем. Военнослужащие 11-го армейского корпуса нанесли удар FPV-дронами на цифровом и оптоволоконном управлении, выбив противника из блиндажей и опорных пунктов.

Операторы дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск настигли замаскированную станцию связи и антенны. С их помощью подразделения Вооруженных сил Украины координировали действия на позициях в Харьковской области.

Ранее российские войска заняли Богодаровку в Днепропетровской области и вступили в бой за Покровское. Это ключевой узел ВСУ в регионе.