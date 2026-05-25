ВС России установили контроль над Добропасово в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Информацию об этом опубликовало Минобороны России в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что российские силы продолжают развивать наступление, продвигаясь в глубину украинской обороны.

Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под удары попали склады с боеприпасами и горючим, объекты военных аэродромов, место сборки безэкипажных катеров, а также районы временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее бойцы группировки «Восток» ВС России продвинулись в Запорожской области, выбив противника из села Верхняя Терса.