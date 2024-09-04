Группировка «Центр» взяла в плен 7 украинских военных на Авдеевском направлении

МО России: военные взяли в плен 7 боевиков ВСУ под Авдеевкой

ВС России уничтожили на Авдеевском направлении танк и бронированную разведывательно-дозорную машину International MaxxPro. Также военные группировки войск «Центр» взяли в плен семь солдат ВСУ, сообщило РИА «Новости» .

Минобороны уточнило, что ВС России пленили украинских военных во время освобождения населенных пунктов в зоне проведения СВО.

Под данным оборонного ведомства, российские бойцы в кратчайшие сроки выполнили боевое задание и закрепились в районе. Благодаря этому войска продвинулись на Авдеевском направлении.

ВСУ активно использовали дроны-камикадзе и кассетные боеприпасы, поэтому группировка могла двигаться только пешком и с соблюдением дистанции между военными. Выполнение боевой задачи также усложнила аномальная жара — температура поднималась до 50 градусов.

Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» поразили точку взлета и пункт управления беспилотниками ВСУ. Также артиллеристы ликвидировали скопления живой силы украинской армии.