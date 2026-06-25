ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Российские военные за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также ВС России нанесли удары по складам горючего, площадкам базирования и запуска дронов дальнего действия и временным базам украинских частей и иностранных наемников в 149 точках.

Кроме того, силы ПВО уничтожили 17 авиабомб с управляемым наведением, две ракеты американского РСЗО HIMARS и 762 дрона.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России ударом беспилотника «Герань-2» уничтожили склад с горюче-смазочными материалами ВСУ в Днепропетровской области. Ведомство показало кадры с поражением цели.