ВС России установили контроль над Миропольем в Сумской области

Российские войска установили контроль над Миропольем в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север», уточнили в оборонном ведомстве.

Также российские войска нанесли удары по ряду объектов на территории Украины. По данным ведомства, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили предприятие оборонной промышленности, военные аэродромы, объекты портовой инфраструктуры, а также места хранения и запуска дронов. Кроме того, удары пришлись по пунктам временного размещения подразделений и иностранных наемников.

Средства ПВО, как уточнили в министерстве, сбили в течение суток пять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 505 беспилотников самолетного типа.

Накануне российские войска установили контроль над Покаляным в Харьковской области.