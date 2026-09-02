Российские войска взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 2 сентября.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий, уточнили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны заявило о переходе под контроль российских сил Святогорска в ДНР. По данным ведомства, город заняли подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам рабочей программы в Киргизии также говорил о продвижении российских войск. По его словам, за последний месяц под их контроль перешли 14 населенных пунктов, включая Казачья Лопань и Святогорск.

Российский президент находился в Киргизии, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел ряд двусторонних встреч.