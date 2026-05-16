ВС России установили контроль над Боровой и Кутьковкой в Харьковской области

Российские войска в течение суток заняли два населенных пункта в Харьковской области — Боровая и Кутьковка. Об этом Минобороны России сообщило в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Оба населенных пункта заняли подразделения группировки войск «Запад».

За отчетный период российские военные нанесли удары по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

По информации министерства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками. Также военные поразили места сборки БПЛА и пункты временного размещения противника.

Средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, 353 беспилотника самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Сегодня начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что под контролем ВС России находится 85% территории Красного Лимана.