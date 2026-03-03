ВС России установили контроль над Бобылевкой и Веселянкой

Бобылевка в Сумской области и Веселянка в Запорожской области перешли под контроль российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 3 марта.

Подразделения группировки войск «Север» овладели Бобылевкой, а бойцы группировки «Днепр» заняли Веселянку в результате активных действий.

Также в сводке говорится, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по аэродромам ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника в 142 районах.

Накануне Минобороны сообщало о переходе под контроль российских войск населенного пункта Круглое в Харьковской области, а также освобождении Резниковки и Дробышево в Донецкой Народной Республике.