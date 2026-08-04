ВС России установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области

Российские войска установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области. О взятии населенного пункта сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Занять Бакшеевку удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Север», уточнили в российском оборонном ведомстве.

В течение суток Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, логистическим центрам, которые, по данным Минобороны, использовались в интересах украинских военных. Также за отчетный период поражались места производства и хранения ударных беспилотников.

Кроме того, под удары оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Накануне российские военные заняли два населенных пункта в Харьковской области — Белый Колодезь и Устиновку.