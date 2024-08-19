ВС России установили контроль над Артемовом и станцией Выемка в ДНР

МО: военные освободили Артемово и железнодорожную станцию Выемка под Донецком

ВС России выбили украинских военных из железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Контроль над станцией установили подразделения «Южной» группировки войск. По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла до 570 боевиков и шесть автомобилей. ВС России уничтожили САУ Krab, гаубицы М777, М198, два британских орудия FH-70.

Также российские войска освободили Артемово — один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации.

ВС России продолжают наступать в зоне проведения спецоперации. Из-за продвижения военных вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех подконтрольных ВСУ населенных пунктах ДНР: Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Селидове. По ее словам, ситуация на Покровском направлении остается тяжелой для украинской армии.