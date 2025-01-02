Российские войска установили триколор в селе Белогорье на Ореховском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье. Сейчас идет зачистка западной и северной частей села», — отметил он.

По словам Рогова, украинские подразделения оказывают сопротивление, но инициатива — в руках у россиян. Продолжаются бои за полное освобождение населенного пункта.

Сражение за Белогорье началось в конце ноября. Рогов сообщил, что украинские боевики организовали в селе пункт управления. Населенный пункт находится на пути к селу Малая Токмачка, расположенному в непосредственной близости к Орехову.