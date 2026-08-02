Бойцы «Востока» за сутки уничтожили 3 ББМ, 45 БПЛА и более 365 солдат ВСУ

Офицер пресс-центра группировки войск «Восток» Дмитрий Миськов заявил, что российские военные за минувшие сутки уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа и 41 пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил ТАСС .

По его словам, в течение суток ВСУ потеряли более 365 боевиков, три ББМ, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и четыре склада материальных средств. В уничтожении живой силы и техники противника проявили себя и подразделения беспилотных систем ВС России.

На этом потери ВСУ не закончились. Бойцы «Востока» уничтожили 45 БПЛА самолетного типа, 41 пункт управления БПЛА и девять станций спутниковой связи Starlink.

«В результате контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы и миномет противника», — дополнил список отработанных военными группировки вражеских целей Миськов.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» за сутки уничтожили более 340 боевиков ВСУ, пять автомобилей, две ББМ и два орудия полевой артиллерии.