ВС России уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

В Сумской области операторы БПЛА 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса поразили замаскированную в укрытии самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир разведывательного расчета с позывным Ураган.

По его словам, во время планового вылета разведчики засекли укрытие в лесополосе — оно было накрыто маскировочной сетью, рядом находились следы гусеничной техники.

«Снизились, присмотрелись — внутри САУ, готовившаяся к смене позиции или ведению огня по нашим подразделениям», — объяснил он.

В итоге в воздух подняли FPV-дрон с тепловизором и уничтожили зафиксированную САУ точным попаданием. После удара случилась мощная детонация боекомплекта, вражеская военная техника была полностью разгромлена. Противник лишился серьезного огневого средства.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области.