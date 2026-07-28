Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Российские военные пресекли попытку штурмовых подразделений 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в районе села Новая Сечь поселка Хотень в Сумской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.
«В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й оамбр и 225-го ошп предпринял попытки контратак, украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — заявил источник агентства.
Сумскую область считают одним из приоритетных участков для создания безопасной полосы вдоль российской границы. Глава государства Владимир Путин поставил задачу продолжить расширение буферной зоны для защиты приграничных территорий.
Ранее стало известно, что на сумском полигоне погибли 30 украинских мобилизованных предпенсионного возраста.