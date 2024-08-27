ВС России уничтожили пытавшуюся скрыться ББМ ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили боевую бронированную машину и грузовик ВСК на приграничной территории Курской области. Об сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Обнаруженные цели были поражены прямым попаданием барражирующего боеприпаса „Ланцет“», — отметили в сообщении.

По данным ведомств, бойцы подразделения группировки войск «Север» заметили вражескую военную технику во время воздушной разведки. ББМ и грузовик передвигались по улице в одном из районов курского приграничья.

Российские военнослужащие приняли решение атаковать ее с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». Технику ВСУ уничтожили прямым попаданием боеприпаса. Средства объективного контроля зафиксировали мощное возгорание.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные ликвидировали очередную американскую РСЗО HIMARS. Удар нанесли из ракетного комплекса «Искандер-М».