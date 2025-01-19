ВС России уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ

Российский военные группировки «Юг» уничтожили командный пункт управления мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Юг“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что речь идет о боях в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Подольское, Часов Яр, Червоное, Веролюбовка, Марково и Миньковка Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что экипаж истребителя Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее разведанным целям.