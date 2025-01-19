ВС России уничтожили пункт управления мотопехотной бригады ВСУ
Группировка «Юг» уничтожила командный пункт управления мотопехотной бригады ВСУ
Российский военные группировки «Юг» уничтожили командный пункт управления мотопехотной бригады ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Юг“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, четыре склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы», — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что речь идет о боях в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Подольское, Часов Яр, Червоное, Веролюбовка, Марково и Миньковка Донецкой Народной Республики.
Ранее стало известно, что экипаж истребителя Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее разведанным целям.