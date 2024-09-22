ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Сумской области

Пункт дислокации ВСУ в Конотопе попал под удар российских военных, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, кроме живой силы удалось поразить и украинские дроны.
«Прилетело в ПВД (пункт временной дислокации — прим. ред.) на окраине Конотопа. Там еще и небольшой склад был. Говорят, с дронами», — уточнил подпольщик.
ВСУ вели обстрелы российских территорий из американской установки HIMARS, расположенной в Сумской области. Российские военные вычислили ее местоположение и нанесли удар из «Искандера». Минобороны опубликовало кадры поражения вражеской техники.
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