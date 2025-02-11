Сорвана вероятная попытка масштабного наступления ВСУ в Белгородской области

Российские войска сорвали масштабное наступление украинской армии на Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, бойцы ВС РФ уничтожили тайный хаб с украинской техникой, расположенный в 10 километрах от границы.

Разведчики вычислили движение большой колонны противника в направлении Белгородской области, пояснил собеседник Shot. Вечером более десяти единиц боевой техники замаскировали в загоне для животных в селе Колодезное Харьковской области. Среди них оказались три БМП «Росомак» из Польши и две бронированные машины «Козак».

В итоге российский оператор FPV-дрона на оптоволокне ювелирно сжег технику противника, сорвав вероятную попытку ВСУ прорвать границу в Белгородской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы продвигаются в Харьковской области после освобождения поселка Двуречная. Он отметил, что этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение, контроль над ним позволил нашим военным наступать на нескольких направлениях.