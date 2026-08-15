Прямой эфир

ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Днепропетровском

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар по объекту противника нанесли РСЗО «Ураган».

«Теперь путь для наших штурмовиков открыт. Работаем, мужики!» — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что на одном из тактических направлений спецоперации артиллеристы и дроноводы Вооруженных сил России одним ударом уничтожили четыре украинские радиолокационные станции.

Специальные машины ВСУ обнаружили военнослужащие под руководством младшего лейтенанта Александра Ишмурзина.

Немногим позже расчеты артиллерии и беспилотники нанесли один организованный удар, уничтожив четыре РЛС.

Мы в социальных сетях