На одном из тактических направлений СВО артиллеристы и дроноводы Вооруженных сил России одним ударом уничтожили четыре украинские радиолокационные станции. Координаты для успешной атаки предоставил взвод радиоэлектронной борьбы гвардии младшего лейтенанта Александра Ишмурзина. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие под руководством Ишмурзина обнаружили специальные машины Вооруженных сил Украины и передали разведданные в штаб. Расчеты артиллерии и БПЛА нанесли один организованный удар, уничтожив четыре РЛС.

Ранее российские войска атаковали морской порт «Одесса». Удар пришелся на резервуар с горюче-смазочными материалами. В порту «Южный» поразили склад с техникой и вооружением.