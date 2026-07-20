Вооруженные силы России точным огнем артиллерии уничтожили опорный пункт ВСУ, оборудованный по стандартам НАТО. Об этом РИА «Новости» рассказал наводчик артиллерийского орудия группировки войск «Центр» Никита Крапивин.

Объект уничтожили под Новопавловкой в Днепропетровской области.

«В районе населенного пункта Новопавловка был обнаружен натовский опорник с крепкими перекрытиями и пулеметными установками. И мы орудиями точно попадали в каждую из этих установок», — заявил Крапивин.

По его словам, огневую работу корректировали с помощью БПЛА, операция заняла не более двух часов.

Прошедшей ночью ВС России продолжили поражать украинские порты, которые Вооруженные силы Украины использовали в своих интересах. Военные атаковали резервуары с горюче-смазочными материалами.