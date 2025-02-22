ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области уничтожили крупный логистический центр ВСУ, где находилась крупная ремонтная база, обслуживающая западную технику. Об этом РИА «Новости» рассказал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

«В городе Верхнеднепровск в Днепропетровской области в результате как минимум двух ударов беспилотниками „Герань“ уничтожен крупный логистический центр ВСУ, в котором находилась большая ремонтная база, обслуживающая западную технику», — сказал Рогов.

Также, по его словам, в том же районе был уничтожен склад горюче-смазочных материалов с большими запасами дизельного топлива и грузовые военные автомобили. Он отметил, что горение продолжалось несколько часов. Это нанесло серьезный урон по обеспечению украинских военных на Запорожском и Херсонском направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в зоне СВО сбили украинский МиГ-29, две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 дронов. Также ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения ударных беспилотников.