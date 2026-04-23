ВС России уничтожили группу иностранных наемников при освобождении Гришина

Во время освобождения населенного пункта Гришино в ДНР российские военные ликвидировали группу иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» сообщил боец 35-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Ирек Нуриахметов.

По его словам, бойцы смежного подразделения передали по рации, что заметили в лесополосе движение группы противника из шести человек. Нуриахметов уточнил, что с приближением этой группы военные услышали речь, которая не походила ни на русскую, ни на украинскую.

«Мы успешно их ликвидировали и увидели, что у всех были натовские шевроны. Полностью вся экипировка была натовского производства, в том числе американские винтовки», — рассказал он.

Во вторник, 21 апреля, Минобороны сообщило об освобождении Гришина. В ведомстве отметили, что этот успех укрепил тактические позиции группировки «Центр» на Добропольском направлении.