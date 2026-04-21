ВС России освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР

Поселок Ветеринарное в Харьковской области и село Гришино в ДНР перешли под контроль ВС России. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Ветеринарное находится на границе с Белгородской областью, недалеко от железнодорожной линии Белгород — Харьков. Его освободила группировка войск «Север», взятие села под контроль будет способствовать расширению полосы безопасности в российском приграничье.

Гришино расположено к северо-западу от Красноармейска. Его освободила группировка войск «Центр».

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские военные за март–апрель освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.