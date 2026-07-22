Российские военные поразили транспортно-заряжающую машину и две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун-2» ВСУ в 25 километрах от Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В районе населенного пункта Ковалевка, 25 километрах северо-западнее Одессы, поражена батарея берегового ракетного комплекса „Нептун-2“, уничтожены транспортно-заряжающая машина и две пусковые установки», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в Одессе поразили используемый для хранения грузов военного назначения логистический центр «Новой почты».

Операторы дронов спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями группировки войск «Север» за полторы минуты нанесли комбинированный удар по командному пункту БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Всю операцию так четко спланировали по времени, что украинские боевики даже не успели никак отреагировать.