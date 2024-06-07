Вооруженные силы России за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по украинским энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов», — указали в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские бойцы поразили арсеналы хранения западного оружия и безэкипажных катеров. ВС России также нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников.

За неделю в плен сдались 27 украинских боевиков. Противник потерял до 11140 военнослужащих на нескольких направлениях, а также танки, том числе Abrams производства США, орудия полевой артиллерии, бронированные машины и другую технику.

Ранее в Минобороны доложили, что российские войска освободили село Парасковиевка в ДНР. В населенный пункт вошли подразделения «Южной» группировки войск, которые за последнюю неделю улучшили свои позиции.