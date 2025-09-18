Боец Линза: под Новопетровском ВС РФ уничтожили пулеметчика с тремя пулеметами

Российские штурмовики ликвидировали хитрого украинского пулеметчика при штурме села Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА «Новости» оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Линза.

Пулеметчик противника укрывался в системе блиндажей и перемещался между тремя огневыми точками.

«Перебегает от одного пулемета к другому, пострелял — и снова меняет позицию. Так он пытается запутать», — рассказал российский боец.

По его словам, такой метод ведения огня позволял противнику долгое время оставаться неуязвимым. Для уничтожения украинского боевика применялись подствольные гранатометы и противотанковые мины.

«Ребята закидали сначала с одной стороны, потом с другой», — добавил Линза.

Он уточнил, что решающий удар нанесли двумя минами в момент, когда боец ВСУ перебегал между укрытиями.

После подавления огневых точек штурмовой отряд смог продолжить наступление.

За прошедшие сутки 17 сентября российские войска взяли под контроль часть административной границы ЛНР, разгромили радиоприборный завод в Черкасской области и лишили ВСУ последнего боеспособного батальона в Харьковской области.