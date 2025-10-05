Беспилотники «Южной» группировки войск поразили бронетранспортер «Козак» и полевой лагерь ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Боевая бронированная машина „Козак“ ВСУ была обнаружена в лесном массиве южнее населенного пункта Бересток в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, в результате бронетехника противника была уничтожена», — цитирует оборонное ведомство РИА «Новости».

Это ограничило возможности ротации личного состава в 100-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Кроме того, в ходе разведки в жилом районе Берестка военные обнаружили временный лагерь противника. Его атаковали ударные FPV-дроны.

Ранее российские военные уничтожили два украинских миномета в районе Ильиновки на Константиновском направлении. Сначала бойцы обнаружили в жилой застройке пункт управления беспилотниками. Позже выявили первую минометную позицию противника, откуда велся беспокоящий огонь по российским войскам.