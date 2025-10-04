Минобороны: ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки в ДНР

Артиллеристы гвардейского соединения «Южной» группировки войск нейтрализовали пункт управления беспилотниками и два 120-мм миномета ВСУ в районе Ильиновки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

На Константиновском направлении в ходе воздушной разведки были выявлены вражеские позиции.

«Пункт управления БПЛА был обнаружен в жилой застройке в темное время суток. Тогда же выявлена и первая минометная позиция противника, с которой велся беспокоящий огонь по российским подразделениям», — процитировало оборонное ведомство РИА «Новости».

Днем юго-западнее населенного пункта нашли вторую позицию 120-мм миномета. Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» из гвардейского артиллерийского соединения «Южной» группировки войск поразили цели.

В начале сентября разведчики группировки «Север» обнаружили и уничтожили в Сумской области украинскую ДРГ, которая пыталась приблизиться к российской границе. Враг покинул украинский опорный пункт и направился в сторону Курской области. Российские разведчики обнаружили угрозу и выдвинулись навстречу противнику.