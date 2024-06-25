Украинская пресса лжет о российских военных. Об этом РИА «Новости» рассказал сдавшийся в плен ВС России украинский мобилизованный Виктор Кэрэкеша.

Он подчеркнул, что военнослужащие нормально относились к нему в плену. Солдат ВСУ осознал, что украинцы воюют с братьями.

«Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня», — подчеркнул он.

Кэрэкеша отметил, что в плену его сразу накормили и предложили сигарету.

«Спрашивали, не замерз ли», — добавил пленный.

Он объяснил, что в Хмельницкой области конфликт не ощущается, и вспомнил слова своего отца о том, что раньше русские и украинцы были братьями.

«В СССР все были друг за друга, мы просто с братьями сражаемся», — заключил Кэрэкеша.

Ранее украинский военнопленный Александр Милютенко рассказал, что ВСУ отправляют в бой неподготовленных солдат, сообщили «Известия». Он выразил благодарность ВС России за человеческое отношение.

В июне мобилизованный из Николаевской области Юрий Водян раскрыл информацию об «инструкциях по суициду» для офицеров ВСУ. По его словам, в украинских войсках распространяют фейки о российской армии.