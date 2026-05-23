ВС России ударили по военным и промышленным объектам Украины в 142 районах

Российские бойцы поразили украинское предприятие военной промышленности и используемые в интересах ВСУ объекты энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также ВС России нанесли удары по цехам сборки, местам хранения БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

По противнику били оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили село Верхняя Терса в Запорожской области. Во время боев удалось уничтожить шесть бронированных машин ВСУ, больше 30 робокомплексов и две роты живой силы.