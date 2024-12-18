ВС России ударили по военным аэродромам Украины и мастерским по сборке БПЛА

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам армии Украины и мастерским по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны .

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска группировок войск российской армии ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также по зданиям мастерских, где собирают беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в сводке министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции уточнили, что армия России атаковала места хранения беспилотников, скопления личного состава и военной техники украинских войск в 139 районах.

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что российские войска освободили населенный пункт Анновка, расположенный в Донецкой Народной Республике.