ВС России ударили по узлу распределения техники, поставляемой ВСУ Западом

Российские войска поразили логистический узел распределения вооружения и военной техники, поставляемой Украине западными странами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

При атаке использовали ударно-тактическую авиацию, ударные беспилотники и артиллерию.

«Нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — заявили в министерстве.

Также российские войска атаковали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами ПВО уничтожили 357 беспилотников.

Ранее стало известно, что ВСУ отступают из Купянска. Украинская армия предприняла несколько неудачных попыток остановить наступление российских военных.