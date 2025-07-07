Военнослужащие ВС России отбросили ВСУ к северным окраинам населенного пункта Каменское в Запорожской области. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска продвинулись в Каменском, взяв под контроль западную часть села. Враг отброшен и пытается цепляется за северные и северо-восточные окраины», — сказал он.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по пункту дислокации наемников ВСУ в Запорожской области. В результате атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» пункт, расположенный вблизи базы отдыха «Меридиан», удалось полностью уничтожить.
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