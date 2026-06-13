ВС России ударили по украинским пунктам временной дислокации в ДНР

Российские войска узнали координаты пунктов временной дислокации трех бригад ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и атаковали их. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России сбросили на позиции боевиков авиабомбы ФАБ-250-270, ФАБ-500 и ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Ведомство опубликовало видео нанесения ударов.

В результате военные поразили пункты временной дислокации противника, это подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее британский журнал Economist сообщил о вывозе промышленных предприятий из Краматорска. Эвакуацию проводят в связи с наступлением российских войск в зоне проведения спецоперации. Ключевым проектом стал перенос промышленного комплекса Краматорска в Перечин Закарпатской области. Специалисты транспортируют металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия.