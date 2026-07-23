ВС России ударили по цехам производства и хранения дальних БПЛА ВСУ

За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по производственным цехам и складам БПЛА большой дальности ВСУ, а также по временным пунктам дислокации украинских подразделений в 146 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск [ВС России] нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — заявили в ведомстве.

Также удары нанесли по топливной и энергетической инфраструктуре, которую киевский режим использует в военных целях. Помимо этого российские войска поразили места дислокации ВСУ и иностранных наемников в 164 районах.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по портам Украины и морским судам