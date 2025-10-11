ВС России ударили по транспортным узлам и объектам ТЭК Украины
Российские военные за минувшие сутки поразили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы ВС России атаковали противника оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Помимо инфраструктуры, поражение удалось нанести местам хранения оружия и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и зарубежных наемников.
В общей сложности российские военнослужащие ударили по объектам в 148 районах.
Ранее стало известно, что при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области погибли британские и украинские офицеры.