Российские военные за минувшие сутки поразили объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы ВС России атаковали противника оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо инфраструктуры, поражение удалось нанести местам хранения оружия и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и зарубежных наемников.

В общей сложности российские военнослужащие ударили по объектам в 148 районах.

Ранее стало известно, что при ночном взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области погибли британские и украинские офицеры.